Governo do AM auxilia Prefeitura a viabilizar recursos para obras em áreas de risco em Manaus

Vice-governador esteve em Brasília para reunião com o presidente e ministros do Governo Federal

Por determinação do governador Wilson Lima, após contato com o Governo Federal, o vice-governador Tadeu de Souza esteve em Brasília para apoiar a viabilização de recursos para o enfrentamento de problemas estruturais em áreas de risco em Manaus.

Nesta terça e quarta-feira, o vice-governador participou de reuniões no Palácio do Planalto com a Presidência da República e os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, das Cidades, Jader Filho, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“Vim aqui representar o governador Wilson Lima, com o prefeito de Manaus, David Almeida, para buscarmos recursos e demonstrarmos a importância de um plano de prevenção para o Amazonas. Apesar de todos os esforços de contenção de problemas, e todo o serviço que o Governo do Estado já faz junto à prefeitura, temos trabalho a fazer e por isso viemos a Brasília”, disse Tadeu de Souza.

Participaram do encontro, que contou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito de Manaus, o vereador Sassá da Construção Civil, o deputado estadual Sinésio Campos, além de técnicos da Prefeitura de Manaus.

No último domingo (12), um deslizamento de terra provocou a morte de oito pessoas na zona leste de Manaus, após fortes chuvas.

Com informações da Secom