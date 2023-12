Partida acontece no dia 17 de janeiro, na Arena da Amazônia, às 21h30 (horário de Brasília)

O governador Wilson Lima falou ontem (28), sobre os preparativos na Arena da Amazônia para receber o jogo entre Flamengo e Audax, que acontece no dia 17 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília). A partida entre os times é válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2024.

“Receber um jogo como esse é muito importante, principalmente levando em consideração a estrutura que a gente tem da Arena da Amazônia. Estamos muito otimistas. Já começamos o trabalho de preparação do espaço, com iluminação, gramado e toda a manutenção necessária para que a gente tenha um grande espetáculo no dia 17 de janeiro”, falou o governador Wilson Lima.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, também comentou sobre a expectativa para o jogo. “Estendemos nossa atenção aos cuidados com a segurança e higiene, visando proporcionar uma experiência esportiva de alta qualidade tanto para os atletas quanto para os torcedores. Nosso compromisso é garantir um ambiente ideal para o jogo entre Flamengo e Audax”, pontuou.

A partida marca o retorno do Flamengo à Manaus. A última vez que a equipe esteve na capital foi em 2016, quando foi derrotada pelo Vasco por 2 a 0, na semifinal do Campeonato Carioca. Na época, 44 mil torcedores foram prestigiar o clássico na Arena da Amazônia.

Os preparativos para receber os dois times serão iniciados no gramado da Arena da Amazônia, que está em processo de revitalização. Entre os trabalhos necessários estão a aplicação de herbicidas, podas drásticas, cortes verticais, controle de pragas, descompactação, topdressing, aplicações de fertilizantes e fitohormônios.

Na ocasião, tanto a Arena da Amazônia quanto os estádios Ismael Benigno e Carlos Zamith, que devem receber treinos dos times, terão revitalização na pintura externa e interna, manutenção nos vestiários para garantir instalações seguras e higiênicas aos atletas e equipes técnicas, assim como lavagem minuciosa das áreas comuns, zona mista, arquibancadas e banheiros dos torcedores.

Venda de ingressos

A venda online dos ingressos começou nesta quarta-feira (27), com valores a partir de R$ 150 até R$ 600. O site para compras é o ingressoSA.com.

Os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria física, na Concentração do Sambódromo (ao lado da Arena da Amazônia), no Dom Pedro, zona oeste de Manaus, das 9h às 19h.

Com informações da Secom