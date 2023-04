Governo analisa estender benefício federal para renovação de frota de carros de passeio

Ideia é aproveitar o programa Renovar, que incentiva a troca de caminhões e ônibus, e incluir automóveis de passeio muito antigos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou em entrevista concedida na noite de ontem (3), que os proprietários de carros de passeio muito antigos vão poder receber um incentivo para trocar de veículo, por meio da ampliação do Programa Renovar. O comentário foi feito após um encontro de Haddad com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

“Vim tratar com o vice-presidente da possibilidade de estabelecer um programa que usa o fundo das petroleiras e dedicar esse fundo à transição ecológica por meio da renovação de frota de carros muito velhos, que precisam ser retirados de circulação, mediante indenização para que a frota seja renovada em respeito ao meio ambiente”, declarou Haddad.

De acordo com o ministro da Fazenda, os técnicos do Ministério vão estudar a proposta. Fernando Haddad ressaltou que o dinheiro já está separado e que a medida não envolverá novos gastos. “Vamos montar uma equipezinha para estudar (a proposta) e vamos dar uma devolutiva para ele (o vice-presidente e ministro Alckmin). O processo é rápido. É um recurso que já está segregado para isso”, acrescentou.

Em dezembro, o governo anterior regulamentou o Programa Renovar, por meio de decreto. O programa original previa a substituição de caminhões, implementos rodoviários, ônibus, micro-ônibus, vans e furgões com mais de 30 anos de fabricação, por meio de um fundo formado por recursos de empresas de combustíveis.

Agora, o governo atual pretende estender o programa a carros muito velhos, embora ainda seja necessário definir o que será considerado “muito velho” e como o incentivo será concedido – se por meio de desconto no preço do veículo novo, isenção de impostos ou outra forma.

Com informações do Terra