Giovanna Ewbank e filha têm crise de choro após assistirem “A Pequena Sereia”

Giovanna Ewbank não conseguiu conter as lágrimas ao assistir ao filme A Pequena Sereia no cinema junto com sua filha, Titi. O momento emocionante foi registrado pelo marido, Bruno Gagliasso, através dos stories do Instagram nesta sexta-feira, 26.

No vídeo, as duas aparecem chorando enquanto sobem os créditos da nova versão do clássico da Disney. “Foi lindo. Dica: assistam, todo mundo precisa assistir. Foi muito importante”, declarou Gagliasso, depois de compartilhar o vídeo feito na sala de cinema.

O novo filme, lançado na última quinta-feira, 25, apresenta a atriz e cantora Halle Bailey no papel de Ariel. A escolha de uma artista negra como protagonista gerou polêmica nos Estados Unidos, e o primeiro teaser do filme em live-action recebeu uma quantidade significativa de dislikes no YouTube.

Após enfrentar ataques racistas, Halle afirmou que se dedicou ao máximo em seu trabalho e espera que as pessoas possam apreciá-lo.

