Gilberto Gil agradece apoio solidário e lamenta ataques covardes: ‘É o terceiro turno’

Ofensas aconteceram no estádio Lusail, no Qatar, onde aconteceu o jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na última quinta-feira (24)

O cantor Gilberto Gil se pronunciou após ter sido hostilizado por torcedores brasileiros no estádio Lusail, onde aconteceu o jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na última quinta-feira, 24, pela Copa do Mundo do Qatar.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, agradeceu as manifestações de apoio. “Nossos agradecimentos, meu e da Flora. Enfim, por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão que na verdade é mais um dessa sequência do ódio, essa coisa estúpida. É o terceiro turno, na verdade, né? Os inconformados querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade”, começou.

O vídeo que registra o momento das ofensas circula nas redes sociais. As imagens mostram Gilberto Gil, acompanhado de sua esposa Flora Gil, se dirigindo à arquibancada do estádio, enquanto são ofendidos com palavrões. “Vamo, Lei Rouanet”, em referência à lei de incentivo a projetos culturais, e “Vamo, Bolsonaro”, gritam também os torcedores. O cantor e a esposa não responderam aos insultos.

Após a divulgação do vídeo nas redes sociais, personalidades prestaram solidariedade ao artista.

“Meu irmão na música e na vida, Gilberto Gil, foi injuriado por bolsonaristas no Qatar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, os artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos”, escreveu Caetano Veloso em seu perfil no Twitter.

Preta Gil, a filha do cantor, também apoiou Gilberto Gil: “O que aconteceu com meu pai e Flora no dia do jogo do Brasil no Qatar, onde foram agredidos verbalmente por um bolsonarista violento, é assustador”, disse.

Com informações do Terra