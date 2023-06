Gilberto Gil abre sexualidade e recorda relações com homens: ‘Natural’

Um dos ícones da MPB, Gilberto Gil entregou detalhes de como encara a própria sexualidade. Em entrevista, o músico relembrou ter tido relações com outros homens no passado.

Casado com Flora Gil desde 1988, ele também detalhou que apesar de ter tido experiências com pessoas do mesmo gênero, a atração por mulher sempre foi superior. Entretanto, ele não descarta outros envolvimentos e aponta naturalidade na forma de se envolver independente do gênero.

“Atraído como tenho sido pelas mulheres, nunca. Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura do trato, já tive proximidade com a sexualidade de outro, de outros. Sim [já me relacionei com pessoas do mesmo sexo] e isso não afeta meu modo de ver o assunto na minha vida”, entregou à revista Veja.

Adicionou: “Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim. Como disse, houve épocas em que ela se aproximou de outros, mas nunca na mesma forma como de outras. Para mim, jamais foram coisas iguais”.

Para o veterano, as relações entre os gêneros permitem infinitas possibilidades e ele chega a pontuar que todas as pessoas são bissexuais de alguma maneira. “Somos todos bissexuais. Agora, o quanto e como isso influência na condição masculina ou feminina e no exercício da própria sexualidade, aí reside uma variação infinita de possibilidades”.

*Com informações de IG