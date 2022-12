Gestão de Wilson Lima investiu mais de R$ 29 milhões em patrocínios no esporte em 2022

O Governo do Amazonas lançou projetos socioesportivos para capital e interior, além de recursos viabilizando esporte e lazer a população

Com o investimento de R$ 29.915.576,14 no esporte, a gestão do governador Wilson Lima se destaca como a que mais investiu na categoria esportiva no Amazonas. Em 2022, os recursos aconteceram desde a base até o alto rendimento, por meio de editais de fomento, patrocínios, passagens áreas e projetos socioeducativos.

Como parte dessas ações, está o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que reúne mais de 10 mil atletas em sete polos no interior e 35 núcleos na capital, considerado o maior projeto socioesportivo do Brasil. Coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o Pelci vincula atividades gratuitas por meio do Mais Futevôlei nos Bairros, Campeões da Vila e Escolinhas nos Bairros, incentivando a prática esportiva de crianças e jovens desde a base para o alto rendimento.

“Eu tenho um compromisso com o esporte, seja com a categoria de base, seja com o alto rendimento. E a gente também acredita no esporte como alternativa de lazer para afastar jovens e adolescentes das drogas e da criminalidade. Por isso, nós destinamos recursos aos atletas por meio de patrocínio, por meio de programas como o Pelci e, ainda, reformamos sete campos nos bairros”, disse o governador Wilson Lima.

Revelando atletas promissores, no Projeto Voo Campeão são mais de R$ 500 mil investidos, totalizando mais de 450 passagens áreas, viabilizando que os esportistas amazonenses participassem de competições nacionais e internacionais em diversas modalidades, um crescimento de 300% em passagens, comparado ao ano de 2021.

Em editais de fomento, o Governo do Amazonas investiu mais de R$ 3 milhões, contribuindo para a formação dos atletas. Nos editais Amazonas Olímpico, Jogos no Interior e Mais Esporte no Interior, os investimentos são direcionados a atividades esportivas olímpicas, paralímpicas ou não olímpicas, com o objetivo de incentivar o desporto educacional, de rendimento, de participação e de formação.

Além de mais de R$ 8 milhões em patrocínios diversos para realização de atividades esportivas e apoio em competições locais. Fomentando o esporte nas mais diversas modalidades e contribuindo na formação de novos atletas para o Amazonas.

Unindo esporte e saúde, por meio da fisioterapia e a educação física, o Programa +RespirAR já atendeu mais de 197 mil pacientes e realizou mais de 30 mil altas para pacientes pós-Covid-19, além de receber a visita da Organização Mundial da Saúde (OMS). Com investimento de mais de R$ 3 milhões, em outubro deste ano, foi anunciada a ampliação do +RespirAR para nove municípios do Amazonas. Em 2023, serão atendidos Parintins, Tefé, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Codajás, Fonte Boa, Envira, Humaitá e Presidente Figueiredo.

Infraestrutura

O ano de 2022 também foi marcado pela entrega de sete campos esportivos na capital amazonense, totalizando mais de R$ 7 milhões em recursos. Os espaços localizados em diversos bairros de Manaus agora contam com nova iluminação, campos para a prática de futevôlei, entre outros serviços, se tornando espaços referência de lazer, incentivo ao esporte e de integração social.

Com informações da assessoria