George Lins solicita criação de Policlínicas da Mulher em municípios polos do interior do AM

Com o intuito de reforçar a luta contra o câncer de colo de útero no Amazonas, o deputado Dr. George Lins (União Brasil) protocolou um requerimento, destinado ao Governo do Estado, solicitando a criação de Policlínicas da Mulher em municípios polos do interior.

Segundo o deputado, que também é médico, o câncer de colo de útero é o único câncer 100% evitável e o mais comum entre as mulheres amazonenses. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Amazonas registrará 610 novos casos de câncer de colo de útero em 2023.

“O governador Wilson Lima tem dado uma atenção especial à saúde da mulher. Demonstração disso é a criação do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), que será um hospital exclusivo para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero. No entanto, devemos nos atentar para a triste realidade que assola as mulheres do interior, que também precisam desse atendimento especializado”, disse o parlamentar.

O deputado justifica que além da prevenção ao câncer do colo do útero, a Policlínica da Mulher terá o objetivo de atender integralmente a saúde feminina com a realização de exames e atendimentos especializados, inclusive rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Essa medida garantirá não somente benefícios à população feminina do interior, que não precisará se deslocar até a capital para tratamento de saúde, mas também um desafogamento das unidades da capital. A policlínica seria ainda o espaço para execução do projeto ‘Ver e Tratar o Colo Uterino’, desenvolvido pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) no interior do estado.” — Finalizou.