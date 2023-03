George Lins prestigia lançamento do Festival Folclórico de Parintins 2023

Nesta sexta-feira (10/03), o deputado estadual Dr. George Lins prestigiou o lançamento do 56º Festival Folclórico de Parintins. A cerimônia aconteceu no Teatro Amazonas e contou com a presença dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, protagonistas do maior espetáculo a céu aberto do mundo.

A edição deste ano acontecerá nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho no Bumbódromo de Parintins. Na ocasião, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou o repasse de R$ 10 milhões ao festival. Cada agremiação dos bois receberá o valor de R$ 5 milhões.

Para o deputado George Lins, o Festival de Parintins representa geração de emprego e renda para todo o estado do Amazonas, em especial para a ilha da magia.

“A pujança do festival se reflete em números, uma vez que ele movimenta milhões de reais em Parintins, fomentando o turismo e, consequentemente, a economia de todo o estado do Amazonas. Quero parabenizar a ação do governador Wilson Lima de investir R$ 10 milhões nesse belíssimo espetáculo do povo da floresta”, disse o parlamentar.