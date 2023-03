George Lins acionará MPAM sobre cancelamento de voos no interior

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado Dr. George Lins (União Brasil) anunciou que ingressará com representação junto ao Ministério Público do Amazonas (MPAM) para que as companhias Voepass e Azul Linhas Aéreas sejam responsabilizadas pelos consecutivos cancelamentos de voos no interior do Amazonas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15/03), data em que também se comemora o Dia do Consumidor.

“Ontem (terça-feira), um novo voo da Voepass foi cancelado, sem qualquer justificativa, um novo cancelamento aleatório de voo por parte de uma companhia aérea que recebe incentivo fiscal do Governo do Estado, mas que não presta adequadamente os serviços que são de sua responsabilidade quanto ao interior do Estado”, disse o parlamentar, que também mira a Azul pelo cancelamento de voos no Estado.

Segundo Dr. George, mais de 100 pessoas, dentre as quais trabalhadores de saúde, foram prejudicadas pelo cancelamento do voo programado para terça-feira (14), mas não cumprido pela Voepass no destino Carauari/Manaus.

O parlamentar está realizando um levantamento dos municípios do interior afetados pelos consecutivos cancelamentos de voos por parte das companhias aéreas. Após o levantamento, o MPAM será acionado para as devidas providências. Em apoio ao discurso do deputado Dr. George Lins, o Presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, pediu para subscrever a representação.

A Voepass opera em Manaus, Parintins, Coari, Carauari e Porto Urucu. Em setembro de 2023, a companhia terá novas operações nas cidades de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Já a Azul possui voos comerciais em 14 municípios do estado do Amazonas. Ambas as empresas, conforme Dr. George Lins, recebem benefícios fiscais do Governo Estadual, “mas não dão a contrapartida devida à população interiorana”.