Garis de Manaus receberam ontem, homenagem da Prefeitura com ‘Festa das Luzes’

A Prefeitura de Manaus organizou ontem (26), na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Compensa, zona Oeste, o evento natalino “Festa das Luzes 2022”. Uma confraternização de final de ano dedicada aos servidores do órgão, que deram uma pausa por algumas horas no trabalho para comemorarem a festa.

Ao som das músicas natalinas, o secretário da pasta, Sabá Reis, ofereceu a noite aos amigos garis, que se desdobram todos os dias para deixar a cidade mais limpa e mais humana. “Eles merecem tudo isso que foi feito aqui. É o dia deles e a gestão do prefeito David Almeida procura fazer o melhor por quem se dedica o ano todo por Manaus. No dia de Natal e na virada de ano, quando toda a população estiver comemorando, eles estarão trabalhando para deixar a cidade limpa, então é justo eles terem um dia de festa”, ressaltou.

A festa contou com som, luzes e cores natalinas para enfeitar o ambiente, que ofereceu aos convidados muitas novidades este ano como sorteio de brindes, presentes para a criançada, trenzinho da alegria, parquinho, pula-pula, doces e salgados, e um buffet completo.

Além das luzes de Natal, o ambiente ganhou como ornamentação um papai Noel gigante caracterizado de gari, um presépio onde as pessoas puderam tirar fotos e fazer suas selfies. A servidora Maria de Jesus, disse nunca ter visto uma manjedoura tão real. “Está tudo muito lindo. Eu nunca tinha visto um presépio desse tamanho, uma manjedoura tão real, parabéns a Semulsp”, salientou.

A secretaria vai ficar colorida e iluminada até o dia 6 de janeiro de 2023, data que se comemora “Dia de Reis”. Até esta data, o ambiente natalino ficará à disposição da população para visitação.

Com informações da Semulsp