Galeria das mulheres na Câmara, proposta pelo vereador João Carlos, será inaugurada hoje

O espaço para a exposição permanente de fotos das ex-vereadoras de Manaus será inaugurado em homenagem ao dia internacional da Mulher, no Memorial da Casa Legislativa.

A Galeria das Mulheres, proposta apresentada pelo vereador João Carlos (Republicanos), e aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), vai ser entregue amanhã, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Segundo o autor do Requerimento n°1325/2021, é essencial que o Parlamento não se omita quanto ao papel de incentivar a participação da mulher na política.

Segundo o parlamentar, através deste espaço físico se manterá publicamente o acervo histórico das Vereadoras que já ocuparam e que ocupam cadeiras legislativas no Município. “A Câmara Municipal oficializa o reconhecimento, o respeito e a importância da trajetória das mulheres na política. As vereadoras são representantes do povo e porta-voz de todas as mulheres no município. Elas devem e precisam e reconhecidas”, enfatizou João Carlos.

Fazem parte da trajetória legislativa de Manaus as seguintes mulheres:

Ana Cláudia Melo da Fonseca

Ana Maria Nascimento de Oliveira

Carmem Glória Almeida Carratte

Celma de Lima Viana

Elizabeth Azize

Helena de Oliveira Galvão

Joana Darc dos Santos Cordeiro

Josefá da Silva Vasques

Léa Alencar Antony

Lúcia Regina Antony

Luciana da Silva Monteiro

Maria de Lourdes Lopes de Oliveira

Maria da Conceição Lins De Albuquerque

Maria das Graças Costa Alecrim

Maria da Conceição Sampaio

Maria do Socorro Sampaio Moura da Fontoura

Maria Mirtes Sales de Oliveira

Maria Rejane Guimarães Pinheiro

Maria Jacqueline Coelho Pinheiro

Marise Mendes Perez

Mocilda de Oliveira Guimarães

Otalina Loureiro Aleixo

Rosaline Pinheiro de Lima

Rosilene da Silva Souza

Rossana Oliveira da Silva

Ruth Valente Reis

Thaysa Lippy Silva de Souza

Therezinha Ruiz de Oliveira

Vanessa Grazziotini

Vilma Florenço Queiroz

Yomara Jesuina Lins Rodrigues

Com informações da assessoria