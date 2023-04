Gabriel Medina quebra jejum, vence americano e é campeão em Margareth River: “Muito feliz”

Título na etapa australiana é o primeiro da carreira do surfista; a última conquista do brasileiro no circuito foi nos EUA, em 2021

Gabriel Medina conquistou no início da madrugada de hoje (28), o título da etapa de Margareth River da Liga Mundial de Surfe (WSL na sigla em inglês), na Austrália.

O brasileiro venceu o norte americano Griffin Colapinto na final disputada na praia australiana por 17,50 a 12,27. Nas semifinais, Medina derrotou o também brasileiro João Chumbinho.

“Obrigado a todos. Muito feliz com essa vitória aqui”, disse o surfista brasileiro aos organizadores do WSL

O título é o primeiro da carreira do surfista em Margaret Rivere e põe fim ao jejum do brasileiro, que não vencia uma etapa do circuito desde Trestles, nos Estados Unidos, quando venceu o Finals e conquistou o tricampeonato mundial, há dois anos.

A próxima etapa do Circuito Mundial está marcada para 28 de maio, o Surf Ranch, a piscina de ondas de Kelly Slater, em Lemoore, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Com informações do Terra