Gabriel Jesus é anunciado como novo reforço do Arsenal

Gabriel Jesus é o novo reforço do Arsenal, da Inglaterra. O atacante da seleção brasileira foi anunciado pelo clube londrino na manhã desta segunda-feira (4). Os Gunners desembolsaram 52 milhões de euros (R$ 289 milhões na cotação atual) para tirar o centroavante do Manchester City.

Em Londres, Jesus vestirá a camisa 9, que antes pertencia a Alexandre Lacazette, atacante francês que deu adeus ao Arsenal e se transferiu ao Lyon, da França. Nos Gunners, o brasileiro jogará ao lado de alguns conterrâneos, como Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli.

“Estou muito feliz de estar aqui, por ser contratado por este grande clube. Desde o primeiro dia, quando eu soube que poderia vir jogar pelo Arsenal eu estava feliz. Eu conheço a comissão técnica, conheço alguns jogadores, os brasileiros. Sei que temos jogadores incríveis. Eles são jovens, eu também sou. Venho para ajudar, aprender e dar meu máximo”, disse o jogador no vídeo do anúncio.

Gabriel Jesus assinou vínculo de cinco anos, até 2027, e terá o maior salário do clube londrino, cerca de 10 milhões de libras (R$ 64 milhões). Além do atacante, o Palmeiras, clube que revelou Jesus, também receberá uma quantia considerável. O Alviverde tem direito a 5% do montante, seguindo acordo que o clube paulista tinha com o Manchester City, mais 2% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Dessa forma, o Verdão deve embolsar aproximadamente R$ 20,2 milhões.

No Manchester City, Gabriel Jesus chegou com status de grande promessa, a pedido de ninguém menos que Pep Guardiola. Nos Cityzens, o brasileiro marcou 95 gols em 236 jogos. Além disso, o atacante conquistou 11 títulos, sendo quatro Premier Leagues, quatro Copas da Liga, duas Supercopas da Inglaterra e uma Supercopa.

