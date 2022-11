Gabigol marca presença em show e Ludmilla no Rio e cantora manda indireta para Tite

Cantora queria ver atacante do Flamengo na lista de convocados para a Copa do Mundo

Gabigol marcou presença na Marquês de Sapucaí, na noite de ontem (12), onde a cantora Ludmilla apresentou seu show “Numanice”. Durante sua apresentação, a cantora chamou Gabigol para subir no palco, tocou o hino do Flamengo e chegou a mandar uma indireta para o técnico Tite, da Seleção Brasileira.

“Gabigol, meu craque! Você é Seleção, po***”, disse a cantora.

Antes de marcar presença no palco histórico do Carnaval do Rio de Janeiro, Gabigol foi titular do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Avaí, na partida em que marcou a despedida do meia Diego Ribas e do goleiro Diego Alves, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

Mesmo de férias após o fim da temporada, os jogadores do Flamengo terão mais um compromisso hoje (13). Com o objetivo de comemorar os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil ao lado dos torcedores, o elenco rubro-negro irá desfilar na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro

Com informações do Lance!