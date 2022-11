Fred ou Vini Jr? Tite tem dúvida principal para escalação da Seleção na Copa do Mundo

A uma semana para o começo da Copa do Mundo, a escalação da Seleção Brasileira ainda causa dúvidas para Tite. Não seria errado dizer que o treinador dispõe de um arsenal ofensivo que causaria inveja em outras equipes do Mundial – são nove atacantes convocados. É justamente este o setor que gera algumas confusões.

Com uma formação pautada em um meio-campo mais equilibrado em praticamente todas as Eliminatórias, com Fred e Casemiro formando a dupla de volantes, este número talvez possa ficar para trás.

A ascensão meteórica de Vini Jr, eleito o 8º melhor jogador do mundo na última temporada pelo Real Madrid-ESP, coloca uma “pulga atrás da orelha” e faz a comissão estudar possibilidades em como escalá-lo no onze inicial. No lugar de Fred? De Paquetá, que atua mais para o lado esquerdo do campo, região do camisa 20?

O meia do West Ham-ING é um dos atletas que possui o maior símbolo de confiança de Tite. Por atuar em várias faixas diferentes do setor, já o fez como um “ponta-criador”, um segundo volante e até mesmo um meia de armação. Em entrevista ao LANCE! no mês passado, o treinador elogiou o camisa 7.

A questão, portanto, vai mais em um meio-campo mais equilibrado, mantendo Fred e Casemiro como volantes e Paquetá na linha mais avançada, ou uma ligação mais ofensiva, recuando o atleta do West Ham e trazendo Vini Jr para a ponta.

É difícil imaginar um panorama concreto para a resposta antes dos treinos da Seleção Brasileira no CT da Juventus, em Turim. A Canarinho fará atividades no local entre os dias 14 e 19 até embarcar ao Qatar para a disputa do Qatar.

Duelos Individuais

A parte da formatação tática é a principal, mas duelos “individuais” entre os próprios jogadores também devem marcar a rotina das atividades na Itália.

Não se sabe se Richarlison, pela lesão recente sofrida na panturrilha, está com 100% das condições físicas – apesar do ‘Pombo’ ter voltado a ser titular pelo Tottenham-ING no último jogo da equipe antes do Mundial. Gabriel Jesus, do Arsenal-ING, aparece como alternativa.

No meio-campo, Fred também vive outro “embate”. Além da questão da estrutura, ele também vê a ascensão de Bruno Guimarães, um dos destaques do Newcastle-ING, aparecer. O atleta não participou dos amistosos contra Tunísia e Gana, na última Data Fifa, por problema física, mas a comissão tinha o desejo de testá-lo no onze inicial à época.

A comissão técnica terá seis dias para sanar as dúvidas. A estreia no Mundial está marcada para o dia 24, a quinta-feira da próxima semana, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília).

*Com informações de Terra