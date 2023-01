Fraga diz que afastamento de Ibaneis extrapola os limites da democracia

O deputado federal eleito Alberto Fraga (PL-DF) afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de afastar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, extrapola os limites da democracia.

Fraga pontua que o governador foi afastado sem nenhuma investigação prévia ou chance de defesa. O parlamentar ainda cobrou respeito aos direitos de Ibaneis. Na nota, o deputado aproveitou para condenar e classificar como ato abusivo e arbitrário a prisão do ex-comandante da Polícia Militar Fábio Augusto.

“É um desrespeito a retirada dos poderes da PMDF. É bom lembrar que o efetivo da corporação reduziu nos últimos anos, sem a mesma capacidade de atuação, mas os policiais que estão na ativa não medem esforços para garantir a segurança da nossa capital”, avaliou Fraga.

*Com Diário do Poder