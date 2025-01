A cantora Anitta , de 31 anos, contou no Instagram Stories que perdeu 100 mil seguidores após publicar algumas fotos nas quais aparece em um terreiro de candomblé.

“E lá se vão 100 mil seguidores. Toda vez que posto foto no terreiro é isso. Limpa, limpa, limpa”, lamentou.

Ainda na rede social, a cantora postou um vídeo no qual aparece na cama, e voltou a falar sobre o assunto.

“A minha forma de pensar é que todas as religiões têm o mesmo objetivo, ou pelo menos, deveriam ter, na raiz mais profunda, esse objetivo em comum que é elevar a alma, elevar o ser humano. Elevar o espírito”, disse ela, lendo um trecho de um livro com os ensinamentos de Buda.

“A maior impureza de todas é a ignorância, livrai-vos, pois, desta imperfeição, e sereis livre de todas as impurezas”, finalizou.

Anitta costuma ir ao terreiro de candomblé que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, com a família, e já foi alvo de rejeição em outras ocasiões por conta da religião.

No ano passado, ela revelou que perdeu 200 mil seguidores com o lançamento do videoclipe de Aceita, por conta das referências ao candomblé na produção.