Fórum Internacional de Controle, com Ricardo Lewandowski, está com inscrições abertas

Realizado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM), o Fórum Internacional de Controle, que reunirá grandes nomes do direito nacional e internacional em Manaus nos próximos dias 18 e 19, já está inscrições abertas por meio do site da Escola de Contas (https://ecpvirtual.plataformaensineonline.com/) ou https://divulgacao.editoraforum.com.br/tce-am-forum-internacional-de-controle. Ao todo estão sendo disponibilizadas 170 vagas.

Com a temática “Contratação Pública e seus novos paradigmas”, o Fórum traz ilustres nomes do direito internacional como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e doutor em direito da Colômbia Juan Carlos Covilla.

“Mais uma vez a Escola de Contas Públicas do Tribunal se destaca em proporcionar à sociedade algo de excelência. O evento traz nomes do direito respeitados em todo o mundo, então certamente teremos algo muito proveitoso pra sociedade amazonense”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

“Esse evento vem sendo pensado com muita dedicação pela equipe da Escola de Contas. Alguns palestrantes já são conhecidos do TCE Amazonas e demonstraram grande acréscimo em outros momentos, mas todos eles, sem exceção, têm uma trajetória de respeito no meio jurídico e irão abrilhantar o evento”, destacou o coordenador-geral da ECP, conselheiro Mario de Mello.

O evento está sendo realizado em parceria com a editora Fórum, responsável pelo deslocamento, hospedagem e a organização de todo o evento, que disponibilizará 170 vagas presenciais, além da transmissão pelas redes sociais oficiais do TCE e certificação aos inscritos.

Participações

Além da presença dos ministros Ricardo Lewandowski e Bruno Dantas, também palestrarão Christianne Stroppa, Mirela Miró Ziliotto, Rafael Veras, Felipe Gussoli, Rafael Sérgio de Oliveira, Anderson Pedra, e Pedro Gonçalves.

O doutor em direito pela Universidade da Espanha, Juan Carlos Covilla Martínez, também palestrará do evento. O colombiano possui um vasto currículo, tendo sido, inclusive, foi pesquisador visitante da Universidade de Bolonha, na Itália.

O evento contará com transmissão ao vivo pelos perfis oficiais do TCE-AM do YouTube, do Instagram, do TikTok e do Facebook. Basta procurar pelo perfil @tceamazonas.

Evento contará com apoio da Editora Fórum

Reconhecida por ser referência no meio jurídico, a Editora Fórum está, em conjunto com a ECP, organizando o seminário internacional. A parceria proporcionará aos participantes (servidores e jurisdicionados) uma qualificação ainda maior, com palestrantes convidados de alta importância no cenário do direito.

A plataforma de conhecimento jurídico conta, hoje, com revistas, informativos, livros, vídeos, e outras publicações voltadas ao direito nacional e internacional. A editora atende órgãos como o Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Advocacia-geral da União (AGU), Câmara dos Deputados, os Tribunais de Contas, entre outros órgãos públicos de todo o país.

*Com assessoria