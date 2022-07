Flamengo encara neste sábado o Coritiba para subir no Brasileirão

Após conquistar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana, numa noite histórica, o Flamengo vira a chave e encara, neste sábado (16), o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O jogo será na capital brasileira, pois o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), está interditado por alguns dias para recuperação do gramado. A presença forte de rubro-negros em Brasília é um diferencial para o time, e a expectativa é de casa cheia para que a equipe possa subir na tabela de classificação.

Sem Gabigol e David Luiz

O Flamengo divulgou em suas redes sociais a lista de relacionados e, logo de cara, duas ausências chamam a atenção. O zagueiro David Luiz, que saiu machucado da partida contra o Atlético Mineiro, e o atacante Gabigol estão fora. Por outro lado, o atacante Pedro, que também foi substituído após problema muscular, treinou normalmente e vai para o jogo. A novidade fica por conta do atacante Mateusão, do sub-20, que pode fazer sua estreia como profissional. Os novos contratados Everton Cebolinha e Arturo Vidal ainda não podem atuar, porque a janela de transferências só será aberta na segunda-feira (18).

Em termos de escalação, sem David Luiz e Gabigol, a tendência é que Dorival Júnior faça trocas apenas entre jogadores das posições, sem mudar o esquema e os outros titulares que enfrentaram o Galo. Para o lugar do zagueiro, a disputa deve ficar entre Gustavo Henrique e Pablo, enquanto Marinho deve entrar jogando em substituição ao atacante.

Voltas importantes

Do lado alviverde, o técnico Gustavo Morínigo tem uma boa notícia, que é a possível volta do lateral-esquerdo Diego Porfírio, que ficou fora do último jogo por causa de uma pancada na canela. Ele foi liberado pelo departamento médico durante a semana e vem treinando.

O treinador fez diversos testes durante a semana e apontou algumas trocas. Na defesa, Guillermo treinou no lugar de Henrique, suspenso, enquanto Egídio deve ficar com a vaga na lateral esquerda, mesmo com o retorno de Porfírio. No meio-campo, Val retorna de suspensão e deve começar jogando.

FICHA TÉCNICA

Flamengo X Coritiba

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: sábado (16/7), às 19h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP – Fifa)

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

FLAMENGO: Santos; Rodinei, Gustavo Henrique (Pablo), Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Marinho.

Técnico: Dorival Júnior

CORITIBA: Rafael William; Matheus Alexandre, Guillermo, Luciano Castán e Egídio (Diego Porfírio); Willian Farias, Val e Régis (Galarza); Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Técnico: Gustavo Morínigo

*Com LIVE FUTEBOL BR