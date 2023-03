Fiocruz Amazônia e Semed firmam parceria para popularizar a ciência no Espaço ECAM

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Ftiocruz Amazônia) firmou parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Prefeitura de Manaus, para garantir a participação da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA), da Fiocruz, na grade de atividades desenvolvidas pelo Espaço da Cidadania Ambiental (ECAM), projeto criado pela Vara Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), e coordenado pela OCA do Conhecimento Ambiental da Semed.

A coordenadora regional da OBSMA, Rita Bacuri, explica que o objetivo da iniciativa é o de promover a popularização da Ciência, tendo a OBSMA como tema transversal das atividades pedagógicas, sociais e ambientais, como palestras, exposições e oficinas realizadas ao longo da programação do ECAM durante o ano.

“A ideia é possibilitar que atividades desenvolvidas pelos laboratórios de pesquisa da Fiocruz Amazônia possam ser levadas até o Espaço ECAM por meio de palestras e exposições, oferecidas a alunos das escolas da rede pública municipal, que são o público-alvo do projeto”, explica Bacuri, que esteve na última terça-feira (22), Dia Mundial da Água, realizando palestra de apresentação da OBSMA aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola do Serviço Social da Industria Dra Êmina Barbosa Mustafá, no São José, Zona Leste de Manaus.

“As atividades sob a responsabilidade da Obsma, durante o calendário anual do ECAM, terão como roteiro a apresentação da Fiocruz e suas ações no país, apresentação do programa da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz, e a realização de encontros com a participação dos pesquisadores do ILMD,Ft explica a coordenadora.

A parceria da Fiocruz Amazônia com a Semed e o ECAM tem como finalidade também divulgar a missão da Fiocruz, enquanto uma instituição brasileira promotora de conhecimentos científicos e tecnologias inovadoras, voltados para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, além de divulgar e sensibilizar professores e alunos a participarem da Obsma e promover o engajamento dos laboratórios de pesquisa do ILMD/Fiocruz Amazônia às ações da Obsma, relacionando suas áreas de atuação ao calendário do Ecam, com a perspectiva de fortalecer a discussão sobre os temas saúde e ambiente.

Para as atividades do mês de março, foi programada a participação da Fiocruz e da Obsma na semana passada, seguidas de debate com o público. A convidada pela Obsma para tratar do tema Água foi a pesquisadora Luciete Almeida Silva, do Laboratório Diversidade Microbiana da Amazônia Com Importância Para a Saúde (DMAIS). Ela ministrou a palestra “A importância da Água Potável”, em uma exposição interativa, com uso de microscópio e microrganismos. O objetivo da palestra foi estimular as crianças e adolescentes a refletirem sobre a importância dos cuidados com a ingestão e o uso correto da água.

Os próximos temas são:

– Planeta Terra (abril)

– Biodiversidade (maio),

– Meio Ambiente (junho/julho)

– Floresta (julho/agosto)

– Povos Indígenas (agosto/setembro)

– Dia da Árvore (setembro/outubro

– Aniversário de Manaus (outubro)

– Consciência Negra (novembro).

Além das palestras e exposições, a cada edição é feita a apresentação dos vídeos institucionais “Ciência e Saúde para Todos” e “Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente”, da Fiocruz. Para Rita Bacuri, a interação com o público é um dos pontos altos das atividades. Ela cita como exemplo o caso do aluno do EJA do Sesi, João de Oliveira Bezerra, que declamou um trecho de um poema de sua autoria intitulado “O Poder da Educação”, durante oficina no ECAM.

“Educação nos dá asas para voar. É como uma lupa ampliada que nos faz enxergar. É chave que abre o mundo tem sempre ensinamentos profundos para nos ensinar. É como um prato perfeito, que escrito está ali pronto e quentinho, só a esperar, que venha alguém faminto e no gesto bonito, sente para se alimentar. Ao ver crianças e jovens dormindo no chão, parece tão distante deles a solução. Será que é tão difícil entender que só se vai resolver através da educação? Oh educação, que poder que você tem! De pegar uma pessoa humilde que na sociedade não é ninguém, faz uma transformação dando a esse cidadão, a chance de ser alguém”, declamou João.

Olimpíada

Promovida pela Fiocruz, a OBSMA é um projeto voltado aos alunos de escolas públicas e privadas de todo Brasil, cujo objetivo é fortalecer nos estudantes o desejo de aprender, conhecer, pesquisar e investigar e estimular a realização de trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde no país. A OBSMA está presente em todos os estados brasileiros por meio de suas seis coordenações regionais. Elas são responsáveis por organizar, acolher e orientar os participantes. Neste sentido, Rita Bacuri explica a importância da parceria com o Espaço ECAM como canal de divulgação do projeto junto às escolas.

Com informações da assessoria