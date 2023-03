Filtro polêmico do TikTok cria rosto ‘perfeito’ sem precisar de procedimento cirúrgico

O filtro Bold Glamour viralizou no TikTok por fazer harmonização facial online bem realiza, rejuvenescer a pele e ainda simular – bem perto do real – um rosto maquiado. Hashtags associadas a ele já ultrapassam 300 milhões de visualizações.

Internautas surpresos com o resultado têm exaltado o fato de que o efeito foi tão bem desenvolvido que o filtro se mantém no lugar certo mesmo que a pessoa passe a mão no rosto ou se mexa. Em alguns casos, é difícil distinguir de que se trata de um filtro ativado.

“O programa consegue analisar todas as camadas do rosto desde a pele, até o osso, como se fosse uma cirurgia plástica. Isso de forma muito discreta”, avalia o médico André Borba, membro da Sociedade Brasileira e da Portuguesa de Medicina Estética.

Como funciona

É preciso só que o filtro já esteja disponível em seu aplicativo. Ao encontrá-lo é só selecionar e gravar um vídeo para aplicar o filtro.

A pedido de Tilt, o profissional Borba e o cirurgião plástico Wendell Uguetto, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Hospital Albert Einstein, analisaram imagens de antes e depois do uso do Bold Glamour.

Eles detectaram as seguintes mudanças:

• rejuvenesce e tonifica a pele, retirando acnes, manchas, cicatrizes e pequenas lesões

• fecha os poros e deixa a pele iluminada

• ameniza as grandes sombras da face, como rugas de expressão, sulco nasolabial (marca no rosto que vai do canto do nariz até perto dos lábios) e olheiras

• preenche as sobrancelhas, deixando-as mais altas e arqueadas

• afina e empina o nariz

• promove um contorno facial, desde as têmporas até o queixo, dando um efeito de bichectomia, reduzindo as maçãs do rosto, e deixa a mandíbula mais quadrada

• preenche os lábios

• marca os olhos dando uma leve levantada nas pálpebras

• branqueia os dentes

• aplica efeitos de maquiagem na pele

A influencer de tecnologia iJustine repercutiu no TikTok com uma publicação mostrando o efeito em seu rosto: “estou em choque”, diz no vídeo com 47,3 mil visualizações.

Segundo Uguetto, para chegar na vida real aos efeitos simulados, é como se uma pessoa tivesse se submetido a um dos seis procedimentos:

• brown lifting (levantamento da sobrancelha)

• rinomodelação

• harmonização facial da maçã do rosto com ácido hialurônico ou prótese

• harmonização facial do queixo e da mandíbula (com ácido hialurônico ou prótese)

• botox

• preenchimento de sulcos das linhas de expressão com ácido hialurônico

“Este novo filtro de beleza alimentado por IA do TikTok é simplesmente insano (…) falha apenas quando estou cobrindo meu rosto inteiro”, afirmou Linus, que estuda e escreve sobre inteligência artificial.

Beleza artificial e pressão estética

Ao mesmo tempo que os resultados surpreendem por gerar um efeito eficiente sem que a pessoa precise fazer nada físico, discussões sobre a padronização do que seria a definição de “belo” também ganham destaque.

Sobre isso, Uguetto diz que o Bold Glamour (e outros do tipo) busca atingir esse padrão de beleza que parte da sociedade estabeleceu. E alerta que filtros assim podem provocar dismorfias faciais, que é quando a pessoa se sente insatisfeita com o próprio rosto e vive numa busca incessante pela perfeição.

“Hoje esse filtro não se encaixa em todo mundo, porque se a pessoa já tem uma sobrancelha arqueada ou o nariz levantado, vai ficar estranho”, diz. Sendo assim, é possível ter resultados mais suaves ou mais forçados a depender das características naturalmente lidas pelo filtro como corretas ou que precisam ser melhoradas.

Alguns internautas, inclusive, se mostraram preocupados com a capacidade do efeito reforçar a “guerra psicológica” que leva ao problema, especialmente em mulheres.

“[…] ‘Filtros de beleza’ não são novos, mas a precisão nisso é além do estranho. Isso é guerra psicológica e maldade pura”, tuitou o professor Memo Akten.

O vídeo que acompanha a frase já soma 5,6 milhões de visualizações. Ele mostra uma mulher comentando sobre como o filtro ficou em seu rosto.

Na mesma postagem, uma série de outros vídeos mostram outras internautas falando sobre suas experiências.

A internauta do vídeo abaixo fala sobre como filtros ditos como de beleza impactaram a sua autoestima. “A rede social deve fazer as pessoas se sentirem conectadas e inspiradas, não criticando sua aparência”, diz na legenda.

A crítica tem 337,6 mil curtidas e mais de 3 mil comentários.

Usa inteligência artificial ou não?

Fora do Brasil a discussão sobre os avanços da inteligência artificial também envolvem o filtro Bold Glamour. Ao que tudo indica, o efeito só é possível com ajuda da IA para detectar detalhes do rosto da pessoa e aplicar a transformação facial em tempo real.

Contudo, o TikTok não responde nem que sim e nem que não. A polêmica ocorre dias depois de a empresa ter lançado um novo conjunto de ferramentas de filtros com inteligência artificial para desenvolvedores, destaca o site especializado The Verge.

Luke Hurd, consultor de realidade aumentada que trabalhou nos filtros Snapchat e Instagram, destacou ao site que os filtros que existiam até então usavam técnicas diferentes envolvendo dados coletados pela câmera e o mapeamento do rosto num modelo em terceira dimensão.

“Esses efeitos podem distorcer ou falhar quando você os obstrui porque a sobreposição 3D tem dificuldade em aderir ao layout do seu rosto”, disse. Essas falhas, contudo, têm acontecido com bem menos frequência com o Bold Glamour. Por isso acredita-se na evolução da técnica de filtros com ajuda da IA.

A tendência, segundo especialistas, é de que filtros eficientes com efeitos em rostos humanos se tornem mais populares.

Com informações do Tilt