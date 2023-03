Filhote de peixe-boi é resgatado no bairro da União

Nesta quinta-feira (16), policiais militares do Batalhão Ambiental resgataram um filho de Peixe-Boi (Trichechus inunguis) na orla do Bairro União, durante o desdobramento da Operação Hórus Amazonas Mais Seguro Ação Parintins.

A guarnição do Batalhão Ambiental foi acionada para atendimento de uma ocorrência de resgate de um filhote de peixe-boi. No local, o solicitante informou que havia capturado um filhote do animal que estava boiando às margens do Lago do Buiuçu.

O animal foi encontrado aparentemente faminto, mas sem ferimentos, medindo aproximadamente 80 cm e pesando cerca de 8 kg. Ele foi resgatado pela guarnição e entregue na Fazenda Ecológica, aos cuidados do funcionário do Ibama, onde receberá atendimento e posteriormente será encaminhado ao Inpa, em Manaus, onde será inserido no plantel.