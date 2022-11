Filho de Julio Iglesias apresenta namorada coberta por pano e redes sociais reagem

Julio Jose Iglesias, filho do cantor Julio Iglesias, apresenta nova namorada

Coberta com um lençol da cabeça aos pés para ser revelada aos fotógrafos. Foi assim, como um automóvel, que Julio José Iglesias, filho do cantor espanhol Julio Iglesias, apresentou sua nova namorada, Vivi Di Domenico, ao mundo.

A apresentação da moça aconteceu em um evento de uma marca. Por lá, Julio José disse aos jornalistas que Vivi é ‘sua alma gêmea’. Mas não foi assim que a web se sentiu ao ver o registro do momento.

O ‘chá de revelação da namorada’, como alguns apelidaram, rendeu diversas críticas ao espanhol, que foi chamado de machista nas redes sociais. Veja algumas:

“Julio José Iglesias apresentou assim a sua nova namorada. Como quem compra uma Ferrari e vai à concessionária pegá-la. ‘Ei, ei, veja o que eu comprei!'”, diz uma internauta.

“Mas o que é isso? Julio José Iglesias, filho do famoso cantor, apresentando sua namorada como se fosse um objeto de colecionador ou algo chamativo que acabou de comprar. E as pessoas ao final dizendo ‘ooooh!’. Estamos no século 21?”, disse outro.

“Hoje, Julio José Iglesias apresentou sua namorada Vivi Di Domenico coberta com um lençol. Machismo asqueroso”, se revolta mais um.

“Julio José Iglesias apresentando sua namorada com um lençol em cima como se estivesse revelando uma cadeira restaurada ou um aparador é a coisa mais bizarra que eu vi em muito tempo. Para variar, colocando a mulher como um objeto, algo que lhe pertence e mostra ao mundo”, complementa outra.

Com informações do gshow