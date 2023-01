Filha de Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, rebate Janja sobre Alvorada: ‘mulher sem noção’

Letícia Firmo, filha mais velha de Michelle Bolsonaro, rebateu Janja da Silva.

A mulher do presidente Lula (PT) havia reclamado sobre o estado de conservação de móveis e objetos deixados pela família Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Nunca escrevemos ou escreveram Edu em uma parede… Pelo amor de Deus né! Essa mulher é sem noção, disse Letícia Firmo, no Instagram

A mensagem foi publicada na página da TV Bandeirantes no Instagram.

O perfil de Letícia é fechado, mas Michelle Bolsonaro e outros integrantes da família —como Heloísa Bolsonaro —esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e Jair Renan —filho do presidente— seguem a conta. A jovem é filha de Michelle, mas não do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após a fala de Janja, a ex-primeira-dama também publicou uma série de vídeos nas redes sociais mostrando uma área externa do Palácio da Alvorada.

• Michelle disse que os vídeos são do “nosso último Alvorada de portas abertas”, no qual crianças faziam uma aula de natação e depois brincavam com ela de dança das cadeiras.

• A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu Marcela Temer, mulher de Michel Temer (MDB), por iniciar o projeto e falou ter sido “muito feliz” ao lado das crianças durante os projetos sociais.

A socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, criticou a falta de cuidado manutenção na residência oficial do Presidente da República, em entrevista à GloboNews, e disse que ela e Lula só irão se mudar após a realização de inventário completo.

“O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção… os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso”, disse Rosângela Silva, a Janja.

Janja disse que ainda é necessário visitar o depósito da Presidência. “A Presidência da República tem um depósito de móveis e ver o que foi para lá. Tem muitos objetos, que foram transportados de um lado para o outro, daqui para o Jaburu. Então a gente precisa localizar esses objetos.”

Problemas encontrados, segundo Janja

• Parte da madeira da sala de estar lascada

• Infiltrações no teto

• Piso de madeira de jacarandá com rachaduras

• Vidros rachados

• Poltrona de couro rasgada

• Tapete com buracos

• Arte sacra do século 19 deixada no chão

• Equipamentos de live de Bolsonaro. Durante a visita, Janja também mostrou alguns equipamentos usados em transmissões ao vivo feitas pelo ex-presidente nas redes sociais.

Sobre reação de Lula

“Ele ficou um pouco desolado, porque ele morou 1 ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma e aí encontrar isso em dez anos”, afirmou Janja sobre a reação de Lula ao encontrar condições do Alvorada

Residências entregues de qualquer jeito



No início da semana, o novo ministro da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Paulo Pimenta, declarou que o governo Bolsonaro entregou as residências oficiais “de qualquer jeito” para a gestão Lula.

Varredura completa

Na quarta, a PF (Polícia Federal) conduziu uma varredura no Ministério da Justiça. O mesmo procedimento será feito no Alvorada. Por enquanto, Lula segue hospedado em um hotel em Brasília, sem previsão de data para a mudança.

Com informações do Uol