Fifa vai antecipar Copa do Mundo para atender o Catar que quer destaque maior na abertura

A Copa do Mundo de 2022 vai começar um dia antes do que o planejado inicialmente. Em vez de 21 de novembro, a competição terá início em 20 de novembro, um domingo, com o jogo entre Qatar e Equador.

A decisão já foi tomada pela Fifa internamente e deve ser oficializada nos próximos dias. O UOL apurou que a antecipação da Copa foi um pedido da organização do Mundial do Catar, para que a inauguração do torneio seja em um evento mais destacado dos outros dias de jogos.

Na tabela inicial, a estreia da seleção anfitriã da Copa 2022 seria o terceiro jogo do dia 21. Na prática, a abertura da Copa seria o duelo entre Senegal e Holanda, às 7h (de Brasília), previsto para o Al Thumama Stadium. Essas duas seleções também estão no grupo A, ao lado de Qatar e Equador.

A mudança na tabela fará com que a Copa tenha 29 dias. A final está programada para 18 de dezembro, no Lusail Stadium. A estreia da seleção brasileira será em 24 de novembro, contra a Sérvia.

Pelo calendário internacional, todos os jogadores deverão ser liberados para as suas respectivas seleções em 13 de novembro.

