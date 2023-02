Fifa The Best: Benzema, Mbappé e Messi concorrem ao prêmio de melhor do mundo

Entidade divulga trio finalista ao prêmio de melhor jogador da temporada no futebol masculino

Karim Benzema, Kylian Mbappé e Lionel Messi são os candidatos ao prêmio Fifa The Best 2022, de melhor jogador do mundo no futebol masculino. O vencedor será definido no dia 27 de fevereiro, na cerimônia de premiação em Paris.

O período escolhido pela entidade inclui a temporada 2021/22 e a Copa do Mundo, disputada em dezembro. No mês de outubro, Benzema ficou com o prêmio da revista France Football, a Ballon D’or, que não contou com o Mundial do Qatar, visto que o atacante do Real Madrid ficou de fora por conta de lesão.

Antes franco favorito ao prêmio, Benzema tem a forte concorrência de Lionel Messi, por conta da grande Copa do Mundo do astro argentino, que liderou sua seleção à conquista do tricampeonato no Qatar. Eleito craque do Mundial, Messi enfrentou outro concorrente ao prêmio na decisão, Kylian Mbappé, que marcou um hattrick na final.

Inicialmente, 14 jogadores foram nomeados pela Fifa ao prêmio The Best. Os três finalistas foram selecionados por treinadores e capitães de seleções nacionais, jornalistas esportivos e internautas que votaram no site da entidade.

Com informações do Lance!