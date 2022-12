Festival de futsal encerra primeira edição dos Jogos dos Núcleos do ‘Manaus Esportiva’ da prefeitura

Um show de integração e introdução ao esporte competitivo. Assim pode ser definida a primeira edição dos Jogos dos Núcleos do programa “Manaus Esportiva”. Por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), a competição promovida pela Prefeitura de Manaus foi encerrada no último sábado, 3/12, com um festival de futsal nas categorias pré-mirim, mirim e juvenil, realizado no ginásio Ninimbergue Guerra, no bairro São Jorge, zona Oeste.

Ao longo dos quatro sábados de jogos, mais de 600 crianças de 13 núcleos espalhados pela cidade participaram em sete modalidades: tênis de mesa, voleibol, futebol, futsal, badminton, basquete e jiu-jitsu. As atividades foram voltadas aos alunos das categorias pré-mirim, mirim, infantil e juvenil.

Os campeões do dia no festival de futsal foram o Núcleo Zezão, na categoria mirim, e o Núcleo Alvorada na categoria pré-mirim.

A paixão pela bola atravessa gerações e é um sonho quase unânime das crianças brasileiras. No caso de Matheus Pimentel, o sentimento passa de pai para filho. Ele foi aluno do Núcleo Dom Jackson no passado e hoje incentiva o pequeno Richard Kalleb a praticar futsal e trilhar os caminhos do esporte no mesmo local.

“É um momento especial. Importante ter um local para manter as crianças longe da criminalidade, incentivá-los a brincar e focar no esporte, é a melhor coisa que tem. É onde procuramos ocupar a mente das crianças, e isso faz bem, tanto para nós quanto para eles”, disse o pai.

Responsável pelo Núcleo Dom Jackson, a professora Dirce Lobo exaltou a realização pioneira dos jogos como ferramenta de movimentação nas comunidades e inserção do esporte na rotina das crianças, no processo de aprendizado e evolução em todos os âmbitos.

“Satisfação de ver esse resultado, o trabalho sendo comemorado. Com o apoio que temos hoje da Prefeitura de Manaus, do nosso prefeito David Almeida, do nosso diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira. Isso aqui é o resultado do empenho de todos no dia a dia nas comunidades. Só temos a agradecer por esse evento brilhante”, relatou.

O balanço geral da classificação, somando os quatro dias de jogos, aponta o Núcleo Ninimbergue Guerra como o grande campeão, liderando as conquistas seguido do vice Núcleo Redenção, e o Núcleo Dom Jackson fechando o pódio na terceira posição.

“Nossa secretaria está de parabéns, em resumo. É maravilhoso realizar aquilo que a gente gosta, com a participação de todos, com destaque para os alunos, que são nossas estrelas. Graças a Deus conseguimos concluir os quatro sábados dos jogos”, afirmou a coordenadora Gena Alves.