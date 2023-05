Festival Brasil Sabor terá 20 pratos novos e deve aquecer setor de gastronomia em Manaus

Este ano, uma grande feira gastronômica vai movimentar os três últimos dias do evento, no CSU do Parque 10

Entre os dias 18 de maio a 4 de junho a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), dará início a um dos maiores festivais gastronômicos do mundo: o Brasil Sabor, que chega à sua 17ª edição se consolidando cada vez mais no calendário de restaurantes no país. Este ano, no Amazonas, o evento contará com a realização de uma grande feira gastronômica nos dias, (2, 3 e 4 de junho), no CSU do Parque 10, além de dois treinamentos sobre manipulação no atendimento nos salões, vinhos com pratos regionais e técnicas de serviço.

Para este ano, no estado, cerca de 20 restaurantes vão participar do evento. Cada um é responsável por preparar um prato que remeta à cozinha local, que além de valorizar a região e suas potencialidades gastronômicas, tem a oportunidade de aumentar o fluxo de clientes nesses dias de festival.

Para Rodrigo Zamperlini, presidente da Abrasel no Amazonas, “o Brasil Sabor é uma vitrine da gastronomia amazonense com diferentes opções para o público a preços atrativos, e a oportunidade para os estabelecimentos participantes de atraírem mais clientes, motivarem suas equipes e terem mais visibilidade para seus negócios, especialmente com a feira gastronômica no CSU.”

Em 2023, o tema do festival é “O Brasil de todas as cores”. Assim como no ano passado, o evento acontece em formato híbrido e possibilita que os clientes experimentem os pratos nos restaurantes ou em casa, nas modalidades delivery ou para levar (take away). Na edição do Amazonas, os participantes na modalidade presencial estarão na disputa dos três melhores pratos, onde júris técnicos farão visitas avaliando também atendimento e ambiente.

Os pratos terão preços promocionais durante todo o Brasil Sabor, e a lista de estabelecimentos participantes, com os horários de funcionamento, será disponibilizada no site www.brasilsabor.com.br.

Um dos compromissos do evento é apoiar e incentivar os estabelecimentos locais causando uma maior interatividade com o público, impulsionando a economia do setor, que ainda passa por uma recuperação econômica após os prejuízos causados pela pandemia.

Festival no Brasil

Neste ano, 18 estados, além do Distrito Federal, já estão confirmados para o festival: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Além disso, a expectativa é que cerca de 765 estabelecimentos espalhados pelo país participem do Brasil Sabor.

Serviço:

17ª edição do Brasil Sabor – 18 de maio a 4 de junho

Feira Gastronômica: CSU Parque 10 (2, 3, 4 de junho)

Realização: Abrasel-AM

Saiba mais em: brasilsabor.com.br

Instagram: @brasilsabor e @abraselam

