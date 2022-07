Festa do Leite de Autazes ganha reforço policial

O município de Autazes (a 112 km de Manaus) ganha destaque esta semana com a realização da 24ª Festa do Leite e da 23ª Feira Agropecuária. Em paralelo, a Prefeitura Municipal vem apresentando os resultados já alcançados no decorrer deste ano de 2022. No primeiro dia dos grandes eventos, o prefeito Andreson Cavalcante (União Brasil) anunciou o reforço para a segurança pública.

“Nesta manhã de abertura da 24ª Festa do Leite e da 23ª Feira Agropecuária, realizamos várias ações que valorizam o setor de segurança de nosso município. Além da entrega do carro Ronda Maria da Penha, que vai contribuir com as ações da Guarda Municipal, entregamos os equipamentos da guarda, inauguramos o Ciops, com sistema de monitoramento de câmeras, e contemplamos a apresentação do programa de Segurança para a Festa do Leite”, ressalta o prefeito.

Ainda no Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá, a equipe da Prefeitura de Autazes recebeu a patrulha agrícola da mecanização municipal. “É com muito trabalho que a gente vai avançando, gerando emprego e renda para nossa gente”, disse Andreson.

Ao todo, os avanços anunciados nesta quinta-feira (28) somam mais de R$ 1 milhão investidos na segurança pública de Autazes.

*Com assessoria