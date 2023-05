Festa de Pentecoste deve reunir 50 mil fiéis no Sambódromo

A Arquidiocese de Manaus realiza o Pentecostes no próximo domingo (28) com a expectativa de reunir 50 mil fiéis no Sambódromo de Manaus. A celebração é uma das mais importantes da Igreja Católica, pois celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, dando início à evangelização ao mundo.

Este ano, a festa cristão traz como tema “Espírito Santo, ajudar-nos a repartir”. O evento inicia às 15h, com acolhida dos fiéis, com músicas, reflexões a respeito do tema e a temática trabalhada na Campanha da Fraternidade. Às 17h, o cardeal e arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, celebrará a missa com a presença do bispo auxiliar, bispos eméritos e dos padres e diáconos atuantes na diocese.

Os fiéis são incentivados a levar 1kg de alimento não-perecível para doação, que será recolhido na entrada do Sambódromo por equipes da Cáritas Arquidiocesana.

Para reduzir ao máximo a produção de lixo no evento, não haverá distribuição de folhas de cânticos na missa. No lugar, será disponibilizado um arquivo digital junto com o QR Code para as ofertas.

*Com informações da assessoria