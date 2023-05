Feirão do Trabalhador para parcelar dívidas com a Amazonas Energia termina sexta-feira

Campanha, que oferece desconto de até 80%, tem atraído consumidores interessados em regularizar dívidas com boa vantagem

A secretária Patrícia Guedes aproveitou a hora do almoço para regularizar uma situação que a deixava angustiada neste período de mudança de endereço. “Eu descobri uma dívida no local onde eu vou morar agora. Vim aqui fazer um parcelamento da dívida. Consegui já agendar a ligação de energia para onde eu vou agora. Foi vantajoso financeiramente, recomendo que as pessoas aproveitem porque ajuda bastante”, afirmou a secretária.

O Feirão do Trabalhador, promovido pela Amazonas Energia, termina no dia 5 de maio. A concessionária tem como meta regularizar a situação de aproximadamente 15 mil clientes inadimplentes por meio de facilidades que viabilizam as negociações.

Após o sucesso nas negociações durante o Feirão Limpa Nome, ocorrido em março, a Amazonas Energia estruturou nova campanha com descontos especiais que podem chegar até 80% sobre os encargos de cobrança. O diferencial desta campanha está na forma de pagamento, pois estes grandes descontos serão aplicados tanto nos pagamentos à vista quanto nos parcelamentos.

Segundo o diretor Comercial Adjunto, a concessionária promoveu nova campanha para beneficiar clientes que não foram alcançados pelo “Feirão Limpa Nome”. “Embora o saldo da última campanha de recuperação de crédito tenha sido positivo, pois fechamos mais de 3 mil acordos, não conseguimos atender a todos os que nos procuraram em virtude de o desconto maior ser oferecido exclusivamente para quem pagava à vista. Nesta campanha, o desconto também é estendido para os que irão parcelar os débitos em aberto”, explicou Albhetson Medeiros.

Parcelamento

Quem não dispõe do valor integral para se regularizar, pode usufruir do desconto mesmo assim. É necessário dar uma entrada a partir de 10% do valor da dívida e o pagamento da entrada está facilitado em diversas formas de recebimento. O restante pode ser dividido em até 60 parcelas.

Após a liquidação da entrada, se a energia tiver sido cortada em virtude da inadimplência, a concessionária restabelece o serviço no prazo de 24 horas de segunda à sexta-feira.

Como fazer

O consumidor não precisa agendar atendimento para negociar, basta apenas se dirigir às lojas da Amazonas Energia. Os atendentes estão preparados para rastrear o valor total da dívida, fornecer o desconto, assim como as guias para pagamento. Quem preferir, pode efetuar o pagamento no próprio guichê de atendimento com cartão de crédito ou débito. A liquidação com dinheiro em espécie pode ser efetivada nas agências bancárias ou nas loterias, respeitando o limite máximo de R$ 5 mil.

Para realizar a renegociação de dívidas, o consumidor deve levar uma fatura de energia, RG e CPF. É importante destacar que as negociações poderão ser feitas pelo titular da conta ou pelo representante legal, munido de uma procuração, com cópias dos seus próprios documentos, assim como de cópias dos documentos do titular da Unidade Consumidora.

Quem prefere a comodidade, pode optar por fazer o download gratuito do aplicativo da Amazonas Energia disponível para os sistemas Android e iOS. Na ferramenta digital, o cliente consulta e negocia a dívida com a mesma facilidade ofertada no atendimento preferencial. A concessionária conta com pontos de atendimento em todos os 62 municípios do estado.

Serviço:

O que: Feirão do Trabalhador

Quando: Até o dia 5 de maio

Onde: Aplicativo ou nas lojas da Amazonas Energia

Horário: 8h às 16h30

Com informações da assessoria