Feira Sustentável da Casa Florescer e 3° Encontro ‘As Amazonas’ acontecem amanhã

A Casa Coletiva Florescer, é construída por diversas frentes como o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia (IAJA) e o Coletivo de mulheres As Amazonas, que abrirá suas portas ao público amanhã (2), em um evento que promete ser um marco para a comunidade amazônica. A Casa, concebida como um espaço coletivo e colaborativo, tem como propósito inspirar diálogos construtivos e formativos, buscando contribuir com as populações da Amazônia.

O diretor presidente do IAJA, Marcos Rodrigues, destaca que a Casa Florescer é um espaço inovador de conexão entre comunidades, sociedade civil organizada, artistas, fazedores de cultura e empreendedores da economia solidária. “Quero convidar todas, todos e todes a participarem desse grande momento de inauguração da Casa Florescer e somar com essa grande ação.

O evento acontece durante todo o dia, com brechó, culinária, autocuidado, roda de conversas, apresentações culturais, shows de artistas, performances, oficinas e espaços kids. Participarão da programação empreendimentos solidários, entidades parceiras, associações, cooperativas, comunidades indígenas, artesãos, grupos e projetos ligados a universidades e institutos, empreendimentos da agricultura familiar e camponesa, e feiras locais e regionais, além de diversos Coletivos.

Encontro As Amazonas

No mesmo dia, ocorrerá o 3° Encontro das As Amazonas, com o tema “Construindo um Futuro Feminista e Sustentável”. Ana Vitória, coordenadora do coletivo, destaca que o encontro será um espaço de reflexão e conexão, onde serão compartilhadas ideias, histórias e estratégias para fortalecer o protagonismo feminino na construção de um futuro sustentável e igualitário na Amazônia.

‘’Estamos ansiosos para criar laços, trocar saberes e impulsionar ações que promovam a vida, a justiça social e a preservação da Amazônia. A presença feminina na Amazônia desempenha papéis cruciais na preservação ambiental, na comunidade e na cultura. Mulheres têm conhecimento ancestral sobre plantas medicinais, práticas agrícolas adaptadas ao ambiente e lideram iniciativas de educação ambiental”, evidencia.

O evento visa explorar a essência do feminismo amazônico na luta pela vida, promovendo a valorização da natureza e a importância de práticas sustentáveis. Durante o encontro, haverá rodas de conversa para mergulhar na riqueza do conhecimento e da experiência das mulheres da Amazônia, destacando como o feminismo é intrínseco na preservação da vida na região. A construção de um futuro sustentável na Amazônia passa pelo reconhecimento e fortalecimento do papel das mulheres.

Sobre o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia (IAJA)

O Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia (IAJA), é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que atua na defesa dos direitos dos adolescentes e jovens. O IAJA é uma organização liderada por jovens que tem o objetivo de contribuir na perspectiva de vida dos adolescentes e jovens nas áreas social, ambiental e cultural. Visa contribuir na formação, fortalecimento das políticas públicas existentes; formulação de políticas direcionadas; criação de iniciativas de preservação ambiental; lutar pela equidade nas relações de gênero, geração e etnia.

Sobre o Coletivo As Amazonas

É um coletivo feminista de mulheres, que lidera a iniciativa Cunhã Nhengue, proporcionando apoio mensal a 60 mulheres em Manaus. Além da doação de absorventes, o projeto foca em educação menstrual e saúde feminina, atuando no combate à pobreza menstrual. Com ações impactantes, as Amazonas fortalecem comunidades, promovendo dignidade e bem-estar.

O quê: Feira Sustentável da Casa Coletiva Florescer e 3° Encontro das As Amazonas: Construindo um Futuro Feminista e Sustentável na Amazônia

Quando: 02/12 a partir das 09h até às 17h

Onde: Casa Florescer – R. Mozart Guarnieri, 11 – Parque 10 de Novembro

