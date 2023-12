Feira de Artesanato da Ponta Negra segue até domingo com opções variadas de presentes

A feira de artesanato do complexo turístico Ponta Negra, segue até domingo (10), com a participação de 80 empreendedores da Economia Solidária e Criativa da capital. A programação é promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). A feira acontece das 18h até as 22h.

O espaço de artesanato está localizado em frente ao presépio natalino, no calçadão da Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste. Serão vendidos produtos artesanais, decoração natalina, itens culinários, vestuário, acessórios para PETs e muito mais. Essa é a quarta semana de vendas no espaço.

“Essa é uma importante oportunidade de vendas e visibilidade para esses empreendedores, já que estamos tendo uma grande movimentação no complexo turístico Ponta Negra na temporada natalina. Nas últimas três semanas, os artesãos faturaram mais de R$ 180 mil. A ideia é aumentar esse faturamento a cada novo grupo”, afirmou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Com informações da Semtepi