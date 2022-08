Feira da FAS promove programação gratuita com cultura e ações ambientais

Atrações culturais, 100 expositores, atividades com crianças, ações de cidadania e ainda um drive thru ambiental, onde as pessoas poderão deixar resíduos sólidos para o descarte correto, fazem parte da programação da Feira da FAS, que acontece hoje (7), das 8h às 19h, com entrada gratuita, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), no bairro Parque Dez.

Essa edição da Feira da FAS ocorrerá em homenagem ao Dia dos Pais e terá vários tipos presentes, expositores com artesanatos, colecionáveis, artigos de decoração, acessórios para cabelo, produtos de jardinagem e ainda opções gastronômicas no café da manhã, almoço, lanche da tarde e happy hour. O evento também promete novidades, com aproximadamente 70% de novos expositores nesta edição.

Pensando na conscientização ambiental, a FAS realizará a ação “Traga e doe o seu material reciclável”, por meio de um drive-thru ambiental. Os visitantes poderão deixar papéis, papelão, plástico, isopor e outros materiais, desde que minimamente higienizados, para o descarte correto no Ponto de Entrega Voluntário (PEV), localizado dentro da instituição.

Também terá uma atividade especial com a iniciativa “Eu Voto na Amazônia Viva”, promovida pela Fundação Amazônia Sustentável com apoio do Instituto Clima e Sociedade (ICs). A intenção é alertar os visitantes sobre a importância e urgência de votar em candidatos das Eleições de 2022 que prezem pela conservação do bioma. Com repercussão nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Maranhão, a ação tem dois eixos principais: o combate à desinformação e a importância do voto consciente para proteger a região. Saiba mais em euvotonaamazoniaviva.org.

Ainda na Feira da FAS acontecerá o projeto “Amazônia de Pé”, que visa coletar 500 mil assinaturas físicas para a elaboração de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular. O objetivo é proteger os mais de 50 milhões de hectares de florestas que não possuem destinação, entregando os espaços para povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e Unidades de Conservação (UCs). Os interessados em assinar a petição podem fazer por meio do formulário disponibilizado no site da campanha [amazoniadepe.org.br].

A programação cultural da Feira da FAS começa às 9h com a estudante de teatro, Mel Angeoles, animando as crianças com várias brincadeiras e pintura de rosto, no Espaço Kids. A partir das 13h, a cantora e compositora da cena musical contemporânea amazonense, Luli Braga, fará uma apresentação com voz e violão. Ela também mostrará algumas músicas do seu disco “Sinuose”, que possui 10 canções autorais.

Já às 15h terá o show do trio “All to All”, que é formado por Andryw, Eliel e Robert, e, às 17h, a cantora Márcia Novo começa a apresentação de encerramento da Feira da FAS com ritmos regionais e o estilo “sui generis”, que passeia entre o tribalismo indígena do Boi-Bumbá, tropicalismo dançante do brega e ritmos da fronteira caribenha.

“A conscientização, cultura, diálogo, economia criativa, empreendedorismo e educação ambiental estão presentes no DNA da Feira FAS. Esta edição é muito especial, porque evidencia, mais uma vez, a nossa preocupação com a Amazônia e todos que vivem nela”, afirmou a supervisora da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

Com informações da assessoria