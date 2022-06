Fapeam divulga resultados dos Programas Mulheres das Águas e Prodoc

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), divulgou, nesta quarta-feira (15/6), os resultados dos programas Mulheres das Águas – Edital N.º 007/2022 e de Apoio a Pós-Doutores (Prodoc) – Edital N.º 003/2022.

Inserido no Movimento Mulheres e Meninas na Ciência da Fapeam, o Programa Mulheres das Águas é uma iniciativa inédita do Governo do Amazonas que vai amparar pesquisas aplicadas e de inovação, ou de transferência tecnológica, coordenadas por pesquisadoras, com a finalidade de incentivar o protagonismo feminino na liderança de projetos científicos, que contribuam para a resolução ou minoração de problemas específicos dos municípios do interior. Neste edital foram aprovados dez projetos, inseridos nos municípios de Itacoatiara, Tefé, Presidente Figueiredo e Coari.

Outra iniciativa pioneira do Governo do Estado, o Prodoc, lançado em janeiro de 2022, também contemplou dez propostas. O Programa concede bolsas de pós-doutorado no país e no exterior a residentes no estado do Amazonas, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que visem contribuir para a ampliação da ciência, tecnologia e inovação em todas as áreas do conhecimento.

O investimento nesses Programas ultrapassam os R$ 3 milhões que serão aplicados em 20 projetos de pesquisa e de fomento à formação de recursos humanos em nível de pós-doutorado.

Confira o resultado do Prodoc: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0032022-programa-de-apoio-a-formacao-e-qualificacao-de-doutores-prodocfapeam/

Confira o resultado do Mulheres das Águas: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0062022-programa-de-apoio-a-interiorizacao-em-pesquisa-e-inovacao-tecnologica-no-amazonas-painter-2/

*Com assessoria