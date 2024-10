Políticos, artistas e figuras famosas da TV e da internet lamentaram a morte do publicitário Washington Olivetto, 73. Considerado o “Pelé da Publicidade”, Olivetto morreu no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro no fim da tarde deste domingo (13).

No mundo político, a morte de Washington Olivetto também repercutiu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou suas condolências à família do comunicador. Em nota, o petista –que também é corintiano– destacou feitos de sua carreira e relembrou a participação de Olivetto no Democracia Corinthiana durante a ditadura militar.

Washington Olivetto, que faleceu no domingo, aos 73 anos, deixará um legado de criatividade para as futuras gerações de publicitários do Brasil. Dono de campanhas icônicas como “O Primeiro Sutiã” e “O Garoto da Bombril”, especialistas destacaram que um de seus maiores trunfos foi trazer aspectos do dia a dia para os comerciais de TV.

Para Hugo Rodrigues, presidente do conselho da WMcCann, que sucedeu Washington Olivetto, em 2017, lembrou que o maior legado para as novas gerações é a forma como Olivetto fazia publicidade: “Ele é um divisor do mercado: existe a publicidade antes do Washington, e depois de Washington. Esse legado é eterno. E por isso mesmo, ele vai continuar impactando gerações no futuro, como Senna no automobilismo, Pelé no futebol… Perdemos a genialidade do Washington, mas a espiritualidade de como ele fazia publicidade será sempre perseguida por qualquer profissional que ame esse ofício”.