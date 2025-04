“Papa Francisco, pode nos dar um conselho? Acabamos de nos casar.”

“Já brigaram?”

“Ficamos noivos por 6 anos.”

“Briguem o quanto quiser, contanto que haja paz no fim do dia. Uma carícia já está bom. Pq a guerra fria no dia seguinte é muito perigosa.”pic.twitter.com/JOnmL7v0xA

