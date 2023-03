Falta de energia interrompe abastecimento de água em Manaus

A Águas de Manaus informa que, devido a falta de energia que afeta vários bairros de Manaus no início da tarde desta quarta-feira (22), o sistema hidráulico que abastece as Estações de Tratamento de Água (ETA) 1 e 2, localizadas no bairro Compensa, zona Oeste da cidade, foi desligado emergencialmente.

Devido a isto, o abastecimento de água nas regiões Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da zona Leste da cidade podem apresentar oscilações. Após o retorno da energia as estações serão religadas e o abastecimento de água começa a retornar gradativamente na cidade, chegando primeiro nas regiões centrais e, posteriormente aos locais de áreas mais elevadas. A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda área abrangida em até 24 horas após a conclusão da intervenção.

A Águas de Manaus reforça que estará com equipes mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

A concessionária também lembra que qualquer situação emergencial no período deve ser informada imediatamente à concessionária, nos canais de atendimento: 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), www.aguasdemanaus.com.br e Aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível 24h.