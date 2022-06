Fala de William Bonner sobre Bolsonaro no Jornal Nacional viraliza e web aponta deboche

O apresentador William Bonner se tornou assunto nas redes sociais na noite dessa quinta-feira (23), após noticiar no Jornal Nacional, as declarações dadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro, sobre seu ex-ministro da educação, Milton Ribeiro, preso sob acusação de corrupção. Na transmissão ao vivo, o chefe de Executivo disse que antes botava a “cara no fogo” por seu ex funcionário, mas agora colocava apenas a mão.

A forma como o âncora do principal jornalístico da emissora dos Marinho transmitiu a informação, viralizou nas redes sociais e muitos internautas apontaram deboche na fala do ex-marido de Fátima Bernardes: “Em uma transmissão na internet agora a noite, o presidente Bolsonaro disse que exagerou ao dizer que botava a cara no fogo por Milton Ribeiro. Agora, o presidente coloca apenas a mão no fogo”, narrou William Bonner.

A entonação pausada do jornalista veterano, ao reverberar as declarações do presidente, viralizaram e internautas comentaram: “Gente, eu senti que o Bonner queria dá uma gargalhada sobre o Bolsonaro ter falando que exagerou em falar que colocaria a cara no jogo pelo Milton Ribeiro, pois agora ele só colocaria a mão”, declarou uma telespectadora do Jornal Nacional, em seu perfil no Twitter.

“Bonner falando que o Bolsonaro não coloca a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, agora só a mão e se segurando pra não rir inclusive falando pausadamente me quebrou”, comentou outro. “A vontade que o Bonner deve ter de soltar uma gargalhada, lendo essas coisas que o Bolsonaro fala”, cogitou outro internauta. “Não existe ninguém, capaz de ler essa notícia com esse tom a não ser William Bonner”, opinou outro.

Com informações do IG