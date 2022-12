Facebook ameaça remover notícias da rede social

A empresa responsável pelo Facebook, a Meta, ameaçou remover todas as notícias da rede social caso o Congresso dos EUA aprove uma nova lei que permita a empresas de media unirem-se para exigir compensação a empresas responsáveis por estas plataformas.

O responsável pela política de comunicações da Meta, Andy Stone, usou o Twitter para afirmar que as empresas de comunicação publicam o seu conteúdo no Facebook “porque as beneficia e não o contrário”, adiantando que caso a lei seja aprovada o Facebook será “forçado a considerar remover notícias da plataforma”.

Como recorda o site CNet, esta lei já foi proposta em março de 2021.

*Com NAM