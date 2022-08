Fábio Porchat é intimado para depoimento à polícia após queixa de aliado de Bolsonaro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura Fábio Porchat para intimá-lo a dar depoimento na próxima quarta-feira (24). Nos últimos dias, o aliado de Bolsonaro e candidato à deputado estadual, Fabrício Queiroz, prestou queixa contra o comediante por injúria. Ele foi chamado de miliciano em uma live que o apresentador participou.

Em entrevista ao programa Cara a Tapa, de Rica Perrone, que é exibido no canal do comunicador no YouTube, Porchat fez duras críticas contra Queiroz e até o acusou supostamente de assassinato.

Horas após a polícia informar que tenta levar o humorista para um depoimento, o próprio Porchat se manifestou em suas redes sociais. Ele deu RT na notícia e em tom de brincadeira, escreveu. “Achei o Queiroz”, se referindo ao período em que o atual candidato ficou foragido, após ter um mandado de prisão contra ele.

Ainda na entrevista, o ator ainda citou a investigação em que o ex-funcionário do gabinete de Flávio Bolsonaro foi apontado por ter feito um repasse de R$ 89 mil à conta da mulher do presidente da República, Michelle Bolsonaro.

Queiroz foi assessor de Bolsonaro, quando ele ainda era vereador do Rio de Janeiro, mas manteve vínculo com a família até recentemente, sendo o homem forte do gabinete de Flávio e virou alvo de investigação do Coaf por possível caso de rachadinha. As acusações são de que o homem comandava um esquema para obrigar os funcionários do gabinete a devolverem parte do salário ao filho do presidente.

Porchat também criticou Bolsonaro na live

Queiroz não foi o único a ser criticado por Porchat. No mesmo vídeo, o comediante deu opiniões negativas sobre o atual presidente, a atriz Antonia Fontenelle e secretário da cultura, Mario Frias. Ele afirmou que Jair Bolsonaro será preso após sair do cargo executivo, que Mario Frias faz papel de inútil no posto de Secretário da Cultura e que Antonia Fontenelle arruma confusões com outras celebridades somente para estar em evidência. “Tadinha. Eu tenho penina”, pontuou ele, sobre o temperamento da loira.

“Quando você falaria a palavra: “Mario Frias?”. Isso é uma realização para vida dele. Esse ator é um inútil. Não tem nenhum tipo de entendimento. Não tem preparo. Todo mundo que se junta ao Bolsonaro precisa falar o que ele quer ouvir. Ele trocou de Ministro da Saúde quatro vezes na pandemia”, relembrou o humorista, sobre o ex-ator da Globo.

Durante sua participação no mesmo Cara a Tapa, o presidente chegou a dizer que concordaria em participar de uma entrevista conduzida por Porchat. Provocado por Rica Perrone, que lembrou da afirmação de Porchat de que tinha o sonho de fazer perguntas a Bolsonaro, o político afirmou que não teria problema em sentar para conversar. Mas o assunto não avançou depois disso.

