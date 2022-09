Exposição ‘Criativos por Tradição’ mostra arte de oito tribos amazônicas em São Paulo

A exposição Criativos por Tradição ocupa o Centro Cultural São Paulo a partir de hoje (3), até 3 de outubro

Acontece no CCSP, o Festival Criativos por Tradição, evento que é também um movimento – um convite para os visitantes refletirem sobre a urgência da proteção da Amazônia que só é possível a partir da valorização dos modos de vida, da cultura, do ritmo e das comunidades tradicionais desse território. Patrocinado pelo Instituto Vale Cultural e promovido pela Artesol, organização que apoia os artesãos de todo o país há 23 anos, conta com uma exposição, seminário, oficinas e feira para a comercialização do artesanato e é um dos eventos âncora do DW! – Design Weekend. Apoio da Pernambucanas.

O foco da Exposição Conexões Amazônia é revelar a história, o modo de vida, os saberes populares e a linguagem criativa de oito diferentes comunidades envolvendo povos indígenas como os Baniwa e krahô, vilas de ceramistas tapajônicos, povoados de seringueiros, entre outros núcleos. Além da mostra, que contará com recursos de fotografias, audiovisual e objetos, a programação do Festival também inclui um seminário com importantes atores e pensadores da Amazônia, entre artesãos, pesquisadores e ativistas, que irão promover reflexões e discussões sobre o contexto da salvaguarda dos saberes populares, as políticas públicas, o mercado de consumo desse artesanato, processos de cocriação e iniciativas que são referência de desenvolvimento sustentável.

Com informações do Music Non Stop