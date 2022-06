ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 promete movimentar negócios sustentáveis na Amazônia

Na próxima quinta-feira (30), Manaus será palco de um dos maiores eventos de bioeconomia e tecnologia da informação e comunicação da região Norte. A poucos dias do início da ExpoAmazônia BIO&TIC 2022, a equipe organizadora procede os últimos ajustes para o evento que irá reunir o ecossistema empreendedor local, além de convidados nacionais e internacionais, os participantes irão expor seus produtos, apresentar e debater soluções economicamente viáveis para a Amazônia Legal. O evento irá ocorrer entre os dias 30/6 e 2/7, das 14h às 20h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques.

A ExpoAmazônia está alicerçada em mais de dez Trilhas, que apresentam temas que vão desde a discussão sobre a Cadeia de Valores em Bioeconomia, passando por Oportunidades de Negócios até chegar à Biotecnologia de Alto Valor Adicionado para a Amazônia, à Zona Franca Digital e suas Tecnologias de Vanguarda à Indústria 4.0, dentre outros assuntos. Todas contando com diversas palestras com subtemas variados, focados no desenvolvimento de debates que objetivam trazer à luz assuntos de interesse para os ecossistemas de bioeconomia e de tecnologia da informação e comunicação da região.

Abertura e convidados

A abertura, programada para iniciar na quinta-feira, às 14h, terá como convidados especiais Hamilton Mourão, vice-presidente da República; Paulo Alvim, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações; Wilson Lima, governador do Amazonas; David Almeida, prefeito de Manaus; e Algacir Polsin, superintendente da Suframa. Também confirmaram presença Andréa Bolzon (PNUD/ONU), que abordará `Amazônia e os objetivos para o desenvolvimento sustentável´; Gustavo Montezano (BNDES), Remy Rioux (Agência Francesa de Desenvolvimento) e Sérgio Diaz-Granados (CAF), que apresentarão o tema `O papel dos bancos de Desenvolvimento no Apoio à Bioeconomia e à Inovação´; e Marcos Vinícius, secretário de Telecomunicações, que irá proferir a palestra `Norte Conectado – Secretaria de Telecomunicações´.

Já na sexta-feira (1/7), a ExpoAmazônia inicia com o tema-principal `Amazônia Verde´, que trará vários tópicos dentre eles, a palestra `Fitoterápicos para o desenvolvimento das cadeias endógenas – a importância da biodiversidade no setor farmacêutico´, por Norberto Prestes Júnior (ABIQUIFI). E, no sábado, último dia do evento, a Expo abre com o tema `Zona Franca Digital´, finalizando com a `Trilha do Conhecimento: fomentos e investimentos para inovação´.

Programação diversificada

Dentre a programação, o público poderá participar do `Amazon Code Challenge´, atividade que permite ao participante mostrar habilidades para resolver problemas computacionais. Outro espaço importante para os presentes trata-se da `Arena Business Sebrae´, para quem é empreendedor ou está em busca de soluções para o seu negócio. As crianças e adolescentes também terão o espaço `Makers & Kids´, para aprender a cultura maker, baseada na ideia de que as pessoas devem ser capazes de fabricar, construir, reparar e alterar objetos com as próprias mãos.

A ExpoAmazônia busca atender a tríplice hélice de um ecossistema de inovação: Governo, Academia e Empresas, tornando-se oportunidade para networking e geração de negócios. De acordo com Murilo Monteiro, diretor-executivo da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), o evento foi pensado para todos participarem.

“Seja um grande varejista, seja um pequeno comerciante, seja uma indústria, uma escola, um hospital, ou qualquer outro setor da economia, acreditamos que quem não inovar ficará para trás. É importante conhecer alternativas para tornar o dia a dia mais fácil. Portanto, o convite é válido a todos que desejam conhecer diversas soluções desenvolvidas aqui”, diz Murilo.

O evento é gratuito e aberto ao público, as inscrições estão abertas no site do evento: www.expoamazônia.com. Na entrada do evento, será exigida a carteira de vacinação ou comprovante com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19.

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

