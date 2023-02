Ex-presidente cassado, Eduardo Cunha volta à Câmara em posse da filha: ‘Isso é Deus, né?’

Segundo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, esta foi a primeira vez dele de volta ao prédio do Congresso desde a cassação do mandato como deputado em 2016.

Em meio à posse dos 513 deputados eleitos para a 57º legislatura, na manhã de hoje (1), chamou a atenção a presença do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que acompanhava a filha Danielle Cunha (União-RJ). Ela tomou posse como deputada pelo Rio de Janeiro.

Com a desenvoltura de quem conheceu com intimidade os corredores do Congresso, Cunha, que foi o todo-poderoso presidente da Câmara a comandar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), conversou ativamente com os antigos colegas no plenário durante a sessão solene de posse da filha.

Já na saída, revelou ao Correio estar emocionado em voltar ao local. “Eu deixei para vir em um momento que eu trouxe a minha filha para tomar posse. Isso já é um simbolismo que é uma coisa relevante”, falou Cunha, que disse acreditar que o novo governo pode fazer uma articulação melhor “se aprender com os erros do passado”.

Quanto ao fracasso na eleição para a Câmara pelo estado de São Paulo, Cunha preferiu focar na eleição da filha. “Isso é Deus, né? Quis Deus que ela fosse eleita, e bem eleita, já eu estava disputando uma eleição em São Paulo, fora do meu estado, e sem efetivamente fazer campanha. Então, o objetivo que eu tinha foi atingido com eleição dela”, ponderou o ex-parlamentar. Ele afirmou ainda que deve seguir na ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro no próximo período.

Quanto à eleição da mesa diretora da Câmara, Cunha apontou que o acordo indicou para a escolha de uma chapa majoritária. “Eu acho que foi feito uma união que formou uma chapa”, comentou, dizendo acreditar em uma vitória expressiva na recondução do presidente Arthur Lira (PP-AL) na liderança da casa legislativa.

Com informações do Correio Braziliense