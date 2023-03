Ex-ministro Eliseu Padilha está internado em estado grave

O ex-ministro da Casa Civil Eliseu Padilha (MDB), de 77 anos, está internado em estado grave, segundo comunicado divulgado pela família do político.

O ex-ministro de Michel Temer (MDB) está tratando um câncer descoberto há 1 mês. Ele está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).

Em julho 2019, o emedebista passou por procedimento cirúrgico depois de passar por uma hemorragia cerebral superficial –1 tipo mais brando de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Padilha assumiu a Casa Civil em maio de 2016 e permaneceu no cargo até o fim do governo Temer. O ex-ministro foi investigado como um dos integrantes do “quadrilhão do MDB”, suposta organização criminosa liderada pelo ex-presidente.

Segundo o MPF (Ministério Público Federal), os acusados teriam violado a “lei das organizações criminosas” (Lei 12.850/13), a fim de arrecadar propina por meio da utilização de diversos entes e órgãos públicos.

Em maio de 2021, a Justiça Federal absolveu Temer e os demais políticos do MDB. O juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, julgou improcedente a ação, por considerar que os fatos narrados não constituem crime.

Atualmente, Padilha é vice-presidente de Relações Institucionais da Fundação Ulysses Guimarães.

Eis a íntegra da nota divulgada pela família de Padilha:

“A família do ex-ministro Eliseu Padilha informa que ele está internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento/RS, em decorrência do tratamento de um câncer, descoberto há 1 mês”.

