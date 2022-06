Ex-jogador Richarlyson revela ser bissexual

O ex-jogador Richarlyson declarou pela primeira vez ser bissexual. A revelação veio à tona no podcast “Nos Armários dos Vestiários”, do GE, e produzido pela Feel the Match, que aborda a homofobia e o machismo no futebol do Brasil. Com passagens marcantes por São Paulo e Atlético-MG, chegando a ser convocado para a seleção brasileira, o atleta teve a carreira marcada por insinuações maldosas sobre a sua sexualidade, mas nunca admitiu qualquer situação. Atualmente, ele é comentarista do SporTV.

“A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia ‘Richarlyson é bissexual’. E o meme já vem pronto. Dirão ‘Nossa, mas jura? Nem imaginava’. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos”, disse Richarlyson.

*Com Terra