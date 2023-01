Evento vai conectar negócios da Amazônia com ecossistema de inovação em Taiwan

Objetivo do evento é unir startups locais com ecossistemas de inovação globais

Na próxima quarta-feira (18), ocorre em Manaus o ‘Amazon Connections’, com o objetivo de unir o ecossistema de inovação da Amazônia com o ecossistema global de inovação de Taiwan, na Ásia Oriental. Acontecerá, a partir das 8h, no Cassina Casarão da Inovação, situado na rua Bernardo Ramos e rua Governador Vitório, Centro.

O evento inédito é uma realização do Innovation Studio, em parceria com a Taiwan Trade Center do Brasil (TAITRA) e a InnoVEX Taiwan, a segunda maior exposição exclusiva para startups do mundo, que ocorre dentro da feira Computex Taipei, em Taipei, na China.

O ‘Amazon Connections’ é um evento gratuito, aberto ao público e vai reunir empresas investidoras, startups, incubadoras, aceleradoras, institutos de Ciência e Tecnologia, secretarias de Tecnologia, ventures builders, consultorias e coordenadores de programas prioritários, entre outros. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/amazonconnections.

A programação inclui o lançamento do Innovation Studio; palestras sobre a InnoVEX Taiwan e como atrair investimento internacional; o painel ‘Por que é importante conectar a Amazônia ao ecossistema de Taiwan; ações da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e de patrocinadores; além de um demoday das startups locais.

“O conceito de ecossistema vem da biologia, que consiste na união de vários seres para levar o ambiente para cima. Com a inovação é igual, começando com startups e indo até importantes investidores e grandes empresas que trabalham juntos para que todos cresçam. Esse é o nosso objetivo”, explica Nicole Amorim, uma das organizadoras do evento e CMO da VB92 Launch Hub, primeira Venture Builder focada na região amazônica.

Segundo o diretor técnico do Creathus Instituto de Tecnologia da Amazônia, Marivaldo do Vale Albuquerque, a expectativa de público é de 100 pessoas presencialmente, além de 500 espectadores que vão acompanhar o evento por transmissão online no Youtube (https://www.youtube.com/@innovationstudio_1). Pelo menos 20 representantes de startups são esperados no demoday, além de cinco empresas investidoras.

“O relacionamento com Taiwan representa uma grande oportunidade para nossas empresas de tecnologia, na medida em que a ilha está posicionada na vanguarda de muitas áreas de tecnologia e possui relacionamento com grandes atores e mercados globais. Portanto, conhecer as possibilidades que o TAITRA e a feira InnoVEX podem gerar para as nossas empresas de tecnologia representa uma grande oportunidade para o nosso ecossistema. É muito importante conectar a Amazônia aos ecossistemas de inovação mais desenvolvidos. Isto pode trazer fluxos de recursos financeiros, agilizar o desenvolvimento tecnológico e acelerar o desenvolvimento do ambiente de negócios”, justifica Marivaldo.

O ‘Amazon Connections’ também será uma versão pocket da feira InnoVEX, que acontecerá em junho em Taiwan, onde as startups locais podem se projetar para o cenário internacional. O diretor acrescenta ainda que o foco do ‘Amazon Connections’ são novos negócios ligados às Tecnologias da Informação e Comunicação, um setor em desenvolvimento na Amazônia.

“Taiwan concentra muitos líderes de mercado no setor de componentes para produtos eletrônicos, sejam semicondutores ou componentes discretos, e tem sido berço de muitas empresas globais. Concentra também algumas das maiores feiras da Ásia. Entre elas, a Computex, junto da qual ocorre a InnoVEX, que concentra muitas startups e investidores. E aqui está uma grande oportunidade de projetarmos a nível mundial as nossas empresas de tecnologia, uma vez que empresas e investidores de todo o mundo estarão lá”, afirma.

O Amazon Connections é uma realização do Innovation Studio, Instituto Creathus, Marinho Comércio Exterior, Innatus Hub, Taiwan Trade Center do Brasil (TAITRA), VB92 Launch Hub e FIP FIEAM, Instituto Conecthus, CITS, Venture HUB, APDM e Central Clipping.

