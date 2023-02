EUA anunciam US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia e valor frustra expectativa brasileira

Membros da delegação brasileira disseram que farão negociações nos próximos meses para convencer o governo Biden a subir de valor as doações à instituição de preservação ambiental

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, sinalizou que vai doar cerca de US$ 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. O valor decepcionou a delegação brasileira no encontro com o mandatário nos Estados Unidos. A gestão de Biden pretende convidar os países do G7 — Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido — a darem apoio. A Alemanha já contribui com o fundo.

De acordo com informações publicadas hoje (10) pelo portal Uol, membros da delegação brasileira esperam que, por meio de negociações nos próximos meses, o governo Biden aumente o valor a ser doado ao fundo.

Nos EUA, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também citou a preservação ambiental como uma das principais alternativas para o desenvolvimento socioeconômico de um país. Também prometeu retomar as relações com a África.

O presidente norte-americano destacou a importância de não se questionar o resultado das urnas. Biden afirmou que as democracias brasileira e estadunidense venceram.

Com informações do Brasil247