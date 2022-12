Estudo indica que 40% da madeira extraída da Amazônia é clandestina

Estudo recente do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira (Rede Simex), integrada pelas ONGs Imazon, Imaflora, Idesam e ICV, identificou que quase 40% da exploração madeireira da Amazônia é não licenciável, ou seja, ilegal.

A informação, divulgada pelo jornal O Liberal, dá conta de que, segundo essas ONGs, a constatação teria sido realizada por meio de imagens de satélite e mediante o cruzamento de licenças ambientais.

O gerente de Cadeias Florestais do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflor), Leonardo Sobral, confirmou a informação em entrevista publicada pelo jornal neste sábado. ao jornal.

Para Sobral, o futuro florestal das Amazônia “passa pela adoção do manejo florestal sustentável na prática, na produção.”

“A gente só vai ter uma cadeia florestal bem sucedida se a gente tiver madeira de origem sustentável, a produção sendo feita obedecendo a práticas ambientais, sociais, econômicas, ou seja, com o equilíbrio entre esses três pilares”, afirmou ele.

O gernete do Imaflor considera que o manejo florestal sustentável é a forma de extrair da floresta os produtos “de forma racional e sustentável.”

“Você mantém a floresta em pé, você tira somente aquilo que a floresta oferece e tem de estoque”, explica. “Retirar árvores previamente selecionadas por engenheiros florestais, com um inventário florestal e técnicas para se causar o menor impacto possível à floresta.”

*Com informações do Diário do Poder